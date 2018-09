Leitrim GAA Fixtures & Results

Monday September 3

John McCartin Newtowngore Engineering U17 Division 1 Final: Ballinamore Sean O’Heslin’s v St. Mary’s Kiltoghert in Pairc Sean Mac Diarmada 6.30

Tuesday September 4

Westlink Coaches U15 Championship: All 6.30

15-a-side: St. Patrick’s Dromahair v Allen Gaels; Leitrim Gaels v Glencar/Manorhamilton; St Brigid’s v Mohill

13-a-side: St. Joseph's v Ballinamore Sean O’Heslin’s; Kiltubrid v Melvin Gaels; Fenagh St. Caillin’s v Gortletteragh; Annaduff v Drumkeerin

Saturday September 8

Connacht Gold Senior Championship: Drumreilly v Gortletteragh in Cloone 5.00; Aughawillan v St. Patrick’s Dromahair in Drumshanbo 5.00; Ballinamore Sean O’Heslin’s v Mohill in Pairc Sean Mac Diarmada 5.00; Bornacoola v St. Mary’s Kiltoghert in Cloone 6.30; Aughnasheelin v Melvin Gaels in Drumshanbo 6.30; Allen Gaels v Glencar/Manorhamilton in Pairc Sean Mac Diarmada 6.30

Sunday September 9

Smith Monumentals Intermediate Championship: Eslin v Kiltubrid in Ballinamore 12.00; Carrigallen v Mohill in Cloone 12.00; Annaduff v Ballinamore Sean O’Heslin’s in Pairc Sean Mac Diarmada 1.30; Cloone v Leitrim Gaels in Ballinamore 1.30; Aughavas v Ballinaglera in Cloone 1.30; Drumkeerin v Fenagh St. Caillin’s in Pairc Sean Mac Diarmada 1.30

Pyramid Bookmakers Junior B playoff: Aughawillan v Glencar/Manorhamilton in Drumshanbo 12.00

Monday September 10

Westlink Coaches U15 Championship: All 6.30

15-a-side: Allen Gaels v St. Mary’s Kiltoghert; Glencar/Manorhamilton v St. Patrick’s Dromahair; Mohill v Leitrim Gaels

13-a-side: Melvin Gaels v Fenagh St. Caillin’s; Ballinamore Sean O’Heslin’s v Kiltubrid; Drumkeerin v St. Joseph’s; Gortletteragh v Annaduff

RESULTS

Ladies Senior Championship Final: St. Joseph’s 3-9 Glencar/Manorhamilton 2-5

Pyramid Bookmakers Junior A Quarter-Finals: Glencar-Manorhamilton 5-20 Mohill 0-8; Carrigallen 1-17 Melvin Gaels 2-11; Annaduff 3-8 Glenfarne/Kiltyclogher 3-12; Gortletteragh 0-8 St Mary's Kiltoghert 4-16

Pyramid Bookmakers Junior B Playoff: Aughawillan w/o Ballinamore Sean O'Heslin's scr

Barna Recycling U13 Championship

15-a-side Final: St Mary's-Kiltoghert 3-11 Leitrim Gaels 3-10

15-a-side Shield: Glencar/Manorhamilton 5-14 St. Patrick’s Dromahair 0-3

13-a-side Final: Gortletteragh 1-16 Ballinamore Sean O’Heslin’s 0-12

13-a-side Shield: Fenagh St. Caillin’s 3-6 Allen Gaels 1-10