Leitrim GAA Fixtures & Results

THURSDAY AUGUST 15

Barna Waste U13 C Championship: Mac Diarmada Gaels v Melvin Gaels in Ballinamore 7.00

FRIDAY AUGUST 16

Barna Waste U13 Championship: All games 7.30

A grade: St. Mary's White v Glencar/Manorhamilton 7.00; Fenagh St Caillin’s v St Brigid’s

B grade: Drumkeerin v Mohill; Allen Gaels v Leitrim Gaels; Rinn Gaels v St Patrick’s Dromahair

C grade: Glencar/Manorhamilton v St Mary’s Blue 8.15

SATURDAY AUGUST 17

Vistamed Junior A FC: Gortletteragh v Aughawillan in Carrigallen 5.30; St Mary’s Kiltoghert v Mohill in Avantcard Pairc Sean Mac Diarmada 5.30; Annaduff v Carrigallen in Cloone 7.00; Kiltubrid v Melvin Gaels in Drumkeerin 5.30

Vistamed Junior B FC: St Mary’s Kiltoghert v Mohill in Avantcard Pairc Sean Mac Diarmada 7.00; Fenagh St Caillin’s v Aughavas in Carrigallen 7.00; Ballinamore Sean O’Heslin’s v Glencar/Manorhamilton in Drumkeerin 7.00; Bornacoola v Leitrim Gaels in Cloone 5.30

SUNDAY AUGUST 18

Dunnes Bar Division 1: Melvin Gaels v Annaduff 12.00

McCormack's Mace Ladies Senior Championship: Dromahair v Oughteragh Gaels in Leitrim 11.00; Kiltubrid v St Joseph's in Ballinamore 12.30

McCormack's Mace Ladies Intermediate Championship: Bornacoola St Mary's v Fenagh in Ballinamore 11.00; Annaduff v Mohill in Dromod 11.00

McCormack's Mace Ladies Junior Championship: Keeldra Gaels v Oughteragh Gaels B in Leitrim Village 12.30

MONDAY AUGUST 19

Newtowngore Engineering U17 Championship Division 2 Semi-Finals

Barna Waste U13 A Championship: Glencar/Manorhamilton v Fenagh St Caillin’s 7.00

TUESDAY AUGUST 20

Barna Waste U13 A Championship: Annaduff v Mac Diarmada Gaels 6.00

FRIDAY AUGUST 23

Connacht Gold SFC: St Mary’s v Aughawillan in Cloone 8.30

SATURDAY AUGUST 24

Connacht Gold SFC: Fenagh St Caillin’s v Melvin Gaels; Glencar/Manorhamilton v Drumreilly; Allen Gaels v Ballinamore Sean O’Heslin’s; St Patrick’s Dromahair v Aughnasheelin

Smith Monumentals IFC: Eslin v Aughavas; Bornacoola v Kiltubrid; Carrigallen v Annaduff; Glenfarne/Kiltyclogher v Ballinaglera

SUNDAY AUGUST 25

Connacht Gold SFC: Gortletteragh v Mohill

Smith Monumentals IFC: Ballinamore Sean O’Heslin’s v Drumkeerin; Cloone v Leitrim Gaels

SATURDAY AUGUST 31

Vistamed Junior A FC Semi-Finals

Vistamed Junior B FC: Bornacoola v Sean O’Heslin’s; Leitrim Gaels v Glencar/ Manorhamilton; St Mary’s Kiltoghert v Fenagh St Caillin’s; Mohill v Aughavas

SATURDAY SEPTEMBER 7

Connacht Gold SFC: Gortletteragh v Fenagh St Caillin’s; Ballinamore Sean O’Heslin’s v Aughnasheelin; Drumreilly v Mohill; Aughawillan v Allen Gaels; Melvin Gaels v Glencar/Manorhamilton; St Patrick’s Dromahair v St Mary’s Kiltoghert

SUNDAY SEPTEMBER 8

Smith Monumentals IFC: Annaduff v Cloone; Eslin v Glenfarne/ Kiltyclogher; Ballinamore Sean O’Heslin’s v Carrigallen; Kiltubrid v Aughavas; Leitrim Gaels v Drumkeerin; Ballinaglera v Bornacoola

RESULTS

Connacht Gold SFC

Group 1: Drumreilly 1-12 Fenagh St Caillin’s 1-13; Mohill 1-6 Glencar/Manorhamilton 1-20; Melvin Gaels 5-16 Gortletteragh 1-9

Group 2: Ballinamore Sean O’Heslin’s 3-8 St Mary’s Kiltoghert 0-4; Aughawillan 0-20 St Patrick’s Dromahair 1-9; Allen Gaels 1-10 Aughnasheelin 0-11

Smith Monumentals IFC

Group 1: Leitrim Gaels 1-15 Carrigallen 1-10; Drumkeerin 1-11 Cloone 1-3; Annaduff 1-12 Ballinamore Sean O'Heslin's 0-9

Group 2: Ballinaglera 2-9 Eslin 1-13; Aughavas 0-14 Bornacoola 2-10; Kiltubrid 2-18 Glenfarne/Kiltyclogher 1-9

Vistamed Junior A FC

Group 1: Gortletteragh 2-12 Melvin Gaels 0-9; Kiltubrid 1-7 Aughawillan 1-19

Group 3: Carrigallen 4-24 Drumkeerin 1-5

Vistamed Junior B FC

Group 1: Mohill 0-9 Fenagh St Caillin’s 2-21

Group 2: Glencar/Manorhamilton 5-9 Bornacoola 1-11; Leitrim Gaels 0-11 Ballinamore Sean O'Heslin's 4-10

Newtowngore Engineering U17 Championship

A grade: Mac Diarmada Gaels w/o Fenagh St Caillin’s scr; Semi-Finals: Mac Diarmada Gaels v Fenagh St Caillin’s ; St Mary’s Kiltoghert v St Joseph’s

B grade: Gortletteragh 3-12 Drumkeerin 2-13; Allen Gaels 3-19 St Patrick’s Dromahair 2-8; Playoff: Gortletteragh v St Patrick’s Dromahair ; Quarter-Final: Mohill v Melvin Gaels

Barna Waste U13 Championship

A grade: St Brigid’s 0-9 Annaduff 1-8; St Mary’s White 10-17 Mac Diarmada Gaels 2-11

B grade: St Patrick’s Dromahair 3-13 Mohill 1-11; Allen Gaels 1-15 St Joseph’s 2-12; Mohill 3-8 Leitrim Gaels 2-11; Drumkeerin 1-9 St Patrick’s Dromahair 2-8

C grade: St Mary’s Blue 5-13 Mac Diarmada Gaels 6-14