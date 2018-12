Scoláireachtaí Gaeltachta 2018

There were a large number of applicants for the Gaeltacht grants offered by Coiste Contae Liatroma.

Leitrim County Board GAA was pleased to receive support from Leitrim County Council for this project. Grants of between €200 and €400 were awarded to the winners.

Is deas a fheiceáil go bhfuil an méid sin daoine óga ag dul go dtí an Ghaeltacht chun a gcuid Ghaeilge a fheabhsú. Buíochas do na buachaillí agus na cailíní go léir a chuir isteach ar na scoláireachtaí agus comhghairdeas do na buaiteoirí.

Buíochas freisin do Choláiste na bhFiann agus Coláiste Ó Direáin a thug páirt-scoláireachtaí dúinn.

Seo iad na buaiteoirí:

Grace Earley, Annaghbradican, Kilclare

Erica McTiernan, Gowel, Carrick on Shannon

Micheál Ó Conalláin, Fawnlion, Fivemilebourne

Darragh Lee, Aghnahoo, Drumcong

Andrea Ní Fhallúin Alonso, Rue, Jamestown

Sam Ó Rinn Uí Chuilinn, Aghadark, Ballinamore

Fionn Curley, Killarcan, Leitrim Village

Amelie McGrath, Larkfield, Manorhamilton

Mark Lenehan, Liscallyroan, Carrick on Shannon

Tom Hughes, Glenboy, Manorhamilton

Ruairi Stewart, 49 Melvin Fields, Kinlough

Enda Lowe, Kiltyfeenaghty, Drumkeerin

Cait Ni Mhaolmhuoigh, Drumcoora, Drumshanbo

Ellie Butler, Leitrim Village

Paddy Keane, Ballinwing, Leitrim

Conor Keegan, Faughill, Cloone