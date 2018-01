Four Connacht Scor titles for Leitrim

Congrats to all those who represented Leitrim at the Connacht Scor Finals in Claremorris.

The following are the results:

Rince Foirne/Figure Dancing

Naomh Mhuire/St. Mary's - Leitrim

Emma Morgan, Áine Morgan, Nicole Glancy, Grace Duignan, Rhianna Ward, Kaneisha Beirne, Sienna Beirne, Amelia Zawadzka.

Amhránaíocht Aonair/Solo Singing

Maothail/Mohill - Leitrim

Amelia Pajak

Aithriseoireacht Scealaíocht/Recitation/Storytelling

Naomh Aodhán/St. Aidan's - Roscommon

Katie Heneghan

Bailéad Ghrupa/Ballad Group

Naomh Mhuire/St. Mary's - Leitrim

Ava Brogan, Roisin Noone, Elsie Harman, Eleanor Smith, Rionach NicConmara

Léiriú Stáitse/Stage Presentation

Naomh Dominic/St. Dominics - Roscommon

Ceol Uirlise/Instrumental Music

Acaill/Achill - Mayo

Rince Seit/Set Dancing

Mainistir Chnoc Muaidhe/Abbeyknockmoy - Galway

Table Quiz - Leitrim