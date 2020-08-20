Your guide to all the live sport on TV this weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
THURSDAY, AUGUST 20
SOCCER
ST JOHNSTONE V ABERDEEN
SKY SPORTS FOOTBALL, 7PM
GOLF
THE NORTHERN TRUST
SKY SPORTS GOLF, 7.30
FRIDAY, AUGUST 21
RUGBY
WESTERN FORCE V REDS
SKY SPORTS ACTION, 10AM
RACING
EBOR FESTIVAL
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30
RUGBY
BENETTON V ZEBRE
EIRSPORT, 6.55PM
GAELIC FOOTBALL
DR CROKES V AUSTIN STACKS
TG4, 7.15
SOCCER
SHAMROCK RVS V SHELS
RTE 2, 7.30
SATURDAY, AUGUST 22
RUGBY
BRUMBIES V WARATAHS
SKY SPORTS ACTION, 10.10
GOLF
WALES OPEN
SKY SPORTS GOLF, 11.30
RUGBY
LEINSTER V MUNSTER
EIRSPORT, 6.30PM
GOLF
THE NORTHERN TRUST
SKY SPORTS GOLF, 7PM
BOXING
K TAYLOR V D PERSOON
SKY BOX OFFICE, 7PM
SUNDAY, AUGUST 23
GOLF
WALES OPEN
SKY SPORTS GOLF, 11.30AM
GAELIC FOOTBALL
KILLARNEY L V K O'RAHILLY
RTE2, 3.30
RUGBY
CONNACHT V ULSTER
TG4, 4.10
ATHLETICS
NATIONAL C'SHIPS
RTE2, 5.30PM
SOCCER
CHAMPIONS LEAGUE FINAL
VIRGIN MEDIA ONE, 7PM
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