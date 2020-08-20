Your guide to all the live sport on TV this weekend

Colm Kinsella

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Colm Kinsella

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

THURSDAY, AUGUST 20

SOCCER
ST JOHNSTONE V ABERDEEN
SKY SPORTS FOOTBALL, 7PM

GOLF
THE NORTHERN TRUST
SKY SPORTS GOLF, 7.30

FRIDAY, AUGUST 21

RUGBY
WESTERN FORCE V REDS
SKY SPORTS ACTION, 10AM

RACING
EBOR FESTIVAL
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30

RUGBY
BENETTON V ZEBRE
EIRSPORT, 6.55PM

GAELIC FOOTBALL
DR CROKES V AUSTIN STACKS
TG4, 7.15

SOCCER
SHAMROCK RVS V SHELS
RTE 2, 7.30

SATURDAY, AUGUST 22

RUGBY
BRUMBIES V WARATAHS
SKY SPORTS ACTION, 10.10

GOLF
WALES OPEN
SKY SPORTS GOLF, 11.30

RUGBY
LEINSTER V MUNSTER
EIRSPORT, 6.30PM

GOLF
THE NORTHERN TRUST
SKY SPORTS GOLF, 7PM

BOXING
K TAYLOR V D PERSOON
SKY BOX OFFICE, 7PM

SUNDAY, AUGUST 23

GOLF
WALES OPEN
SKY SPORTS GOLF, 11.30AM

GAELIC FOOTBALL
KILLARNEY L V K O'RAHILLY
RTE2, 3.30

RUGBY
CONNACHT V ULSTER
TG4, 4.10

ATHLETICS
NATIONAL C'SHIPS
RTE2, 5.30PM

SOCCER
CHAMPIONS LEAGUE FINAL
VIRGIN MEDIA ONE, 7PM