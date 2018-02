Pictured in 1954 before the parade to the Leitrim v Cork football match in Cornamort on the Keadue Road out of Leitrim Village.

Left to right, Mel O'Brien, Michael Moreton, ???????, Harry Moran, John James Farrell, Phonsie Reynolds, Bill Farrell, Ben O'Connor, Tommy O'Mara, Jim Doran, Michael O'Rourke, Dominic Noone, Willie Joe Farrell, Gerry Guckian and John James Guckian.